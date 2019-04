Scontro auto-motociclo in via Don Bosco: ferito un 58enne

UDINE – Incidente stradale, martedì pomeriggio, all’incrocio tra via Don Bosco e via Emilia. Erano da poco passate le 16 quando a scontrarsi sono stati una Ford Focus condotta da una 54enne residente in provincia e un ciclomotore con in sella un 58enne di Udine.

Quest’ultimo è finito a terra ed è stato trasportato per accertamenti in ospedale a bordo di un’auto medica, giunta sul posto insieme al personale sanitario. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale. Presenti anche i Vigili del Fuoco.

Ancora da chiarire le cause del sinistro: l’auto percorreva via Don Bosco verso la periferia quando in prossimità di via Emilia è entrata in collisione con il motorino che transitava in direzione centro città.