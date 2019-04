Bimbo di 8 anni investito da un furgone a Cervignano del Friuli

CERVIGNANO ​​DEL FRIULI - Nel tardo pomeriggio del 2 aprile un bambino di 8 anni è stato investito a Cervignano del Friuli, in via Trieste, da un furgone, guidato da una cittadina di Turriaco, che, fortunatamente, stava procedendo a bassa velocità.

L'accaduto

Tutto è avvenuto velocemente, stando alle informazioni in nostro possesso il bambino avrebbe attraversato all'improvviso la strada - non sulle strisce -, in quanto voleva raggiungere la madre che si trovava sul lato opposto. Fortunatamente, il bimbo è stato tempestivamente soccorso dall'ambulanza ed è stato portato in evidente stato di shock al vicino ospedale di Palmanova per degli accertamenti. Le condizioni del piccolo non sono gravi.