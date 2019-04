Venerdì 5 aprile arriva a Udine 'Fare Impresa con l’Europa'

UDINE - Prosegue il tour dell’europarlamentare Marco Zullo, che da Bruxelles torna nel suo Friuli per un appuntamento dedicato a tutte le Pmi. 'Fare Impresa con l’Europa' avrà luogo questo venerdì 5 aprile in sala Confartigianato a Udine, via Puintat 2, dalle 18 alle 20.30, l’ingresso è libero. Presente anche Graziano Tilatti, Presidente Confartigianato Fvg, modera Rosaria Capozzi, consigliere comunale Udine, membro commissione bilancio e programmazione.

Lo scopo

La tappa di Udine si aggiunge al lungo tour di Zullo in giro per il Nordest, fatto di incontri formativi e informativi su questi importanti strumenti di crescita messi a disposizione dall’Unione. «Il nostro scopo – afferma Zullo - è quello di rendere consapevoli tutti i potenziali fruitori dei fondi europei sulle misure esistenti, su cosa finanziano e come vi si può accedere. Questo, attraverso metodi e processi che permettono, in primis, di capire come reperire i bandi di proprio interesse e successivamente, come beneficiarne. È ormai noto e risaputo che le classifiche sull’utilizzo dei fondi Ue siano abbastanza impietose nei confronti dell’Italia rispetto agli altri Paesi membri, ma questi rappresentano un’ottima opportunità di sviluppo e, soprattutto per i giovani, sono un diritto che va esercitato». Quella di venerdì, è dunque una possibilità per tutte le imprese del territorio, startup e non: l’evento, oltre ad essere ad ingresso libero, darà la possibilità di confrontarsi a tu per tu con esperti di settore, capaci di fornire ad ogni imprenditore il 'manuale d’istruzioni' per trovare la risposta più adatta alla propria realtà.