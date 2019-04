Nasconde la droga nella lavastoviglie, denunciato dai carabinieri

SACILE - I carabinieri di Sacile hanno denunciato un 41enne del posto per detenzione di droga a fini di spaccio, a renderlo noto è il quotidiano 'Il Friuli'.

Durante la perquisizione, le forze dell'ordine hanno trovato nella sua abitazione due contenitori in vetro contenenti 24 grammi di hashish e alcuni grammi di marijuana nascosti dentro alla lavastoviglie, in taverna. Sono stati scoperti anche un bilancino di precisione, un cellulare, un tagliere, una spatola con tracce di droga e un migliaio di euro in contanti.