Coinvolto in un incidente, i vigili scoprono che non ha l'assicurazione

UDINE – Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 aprile, all’intersezione tra viale Cadore e viale Bernardino Da Morcote. A scontrarsi sono stati un’auto condotta da una 82enne di Campoformido e uno scooter con in sella un 37enne di nazionalità domenicana residente a Pozzuolo del Friuli. Quest’ultimo è finito a terra ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza.

Dai rilievi effettuati dalla Polizia locale di Udine, è emerso che il mezzo a due ruote fosse sprovvisto di copertura assicurativa e pertanto è stato posto sotto sequestro. Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, gli agenti hanno appurato che l’auto svoltando a sinistra per immettersi in viale Da Morcote provenendo da viale Leonardo Da Vinci è finita contro lo scooter che procedeva nella direzione opposta rispetto a quella dell’autovettura.