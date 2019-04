Musica a tutto volume in casa, intervengono carabinieri e vigili del fuoco

TAVAGNACCO – Per tutta la giornata, in quell’appartamento di Tavagnacco, la televisione e la radio sono rimaste accese a tutto volume. I vicini, infastiditi, hanno provato a suonare il campanello della casa per chiedere un po’ di silenzio ma nessuno ha risposto. E così sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco.

Dopo essere riusciti a entrare forzando la porta, i militari dell’Arma si sono trovati di fronte una donna in stato psico-fisico alterato, che è stato sottoposto alle cure del personale medico. Dalla visita non è emersa alcuna patologia tale da giustificare il comportamento messo in atto anche nei confronti dei carabinieri, presi a male parole.

Stando così le cose la protagonista della vicenda la donna sarà denunciata per diverse ipotesi di reato.