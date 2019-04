Masterchef Italia, la friulana Gloria si gioca la vittoria

UDINE - Il gran giorno è arrivato. Giovedì sera alle 21.15 andrà in onda l’attesissima finale di Masterchef Italia, che vedrà protagonista la friulana Gloria Clama. L’appuntamento è su Sky Uno e in streaming su Now TV.

Gloria dovrà vedersela con Alessandro, Gilberto e Valeria cercando di portare in Carnia il suo primo libro di ricette e il premio da 100 mila euro di gettoni d’oro. La produzione del programma ha dato qualche anticipazione di quello che vedremo nella doppia puntata di giovedì: dopo la Mystery Box, gli aspiranti chef avranno la possibilità di confrontarsi, per l’Invention Test, con un mostro sacro della gastronomia, Heinz Beck, chef tedesco del ristorante ‘La Pergola’ di Roma, che può vantare 3 stelle Michelin.

Per chiudere Gloria, Alessandro, Gilberto e Valeria dovranno presentare il proprio menù, espressione delle loro capacità, delle loro influenze e del loro modo di concepire la cucina. Solo uno potrà conquistare i giudici Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo portandosi a casa la vittoria.