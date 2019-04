UDINE - L'Osmer Fvg, per la gironata di venerdì 5 aprile, prevede, nella notte precipitazioni da abbondanti a intense, anche temporalesche, con quota neve in calo fino a 1.000 metri circa e sulla costa vento in rotazione da Scirocco a Libeccio, successivamente in attenuazione.

In mattinata cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse in genere moderate, in attenuazione poi nel pomeriggio. Giornata decisamente più fresca.