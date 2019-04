Lutto nella politica friulana: addio a Franco Costantini

SAN GIOVANNI AL NATISONE – La politica friulana piange Franco Costantini, morto improvvisamente a 78 anni a causa di un malore che l'ha colpito nella sua abitazione di via Leonardo da Vinci. Sindaco per 16 anni, nella sua carriera politica Costantini aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere provinciale. Protagonista indiscusso della politica del Triangolo della Sedia per 40 anni, ha affrontato lo sviluppo prima e la dura crisi dopo, lasciando comunque un ottimo ricordo in tutti quelli che hanno avuto modo di incontrarlo.

Decine le opere cantierate durante i suoi mandati da primo cittadino (come il recupero di villa De Brandis), durati tra il 1993 e il 2004 e ancora dal 2009 al 2014. Di professione era un piccolo imprenditore, portando avanti un’impresa di sedie a San Giovanni al Natisone. Persona mite e sempre pronta al dialogo, ha rappresentato un vero signore della politica, lasciando un segno indelebile nella sua comunità.

I suoi funerali saranno celebrati sabato alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni al Natisone. Il Comune, per la giornata, ha proclamato il lutto cittadino.