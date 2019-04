Maltempo: tanta pioggia e qualche smottamento in Fvg

UDINE - L'ondata di maltempo che sta attraversando il Fvg ha lasciato sul territorio qualche danno e molta pioggia. La situazione è in via di miglioramento, con la perturbazione, che da venerdì pomeriggio, dovrebbe lasciare la regione.

Come comunica la Protezione Civile Fvg, nelle ultime ore sono caduti 272 millimetri sulle Prealpi Carniche occidentali, superando i 200 millimetri in varie località della Val Cellina, fra i 100 e i 200 millimetri in Carnia, valori più bassi invece come previsto su Alpi e Prealpi Giulie, compresi fra 40 e 90 millimetri. Gli apporti di neve fresca sono stati di 50/60 centimetri oltre i 1.500/1.700 metri. Il vento da sud-est nella notte ha raggiunto i 125 km/h sulle vette delle Prealpi Carniche, 80 km/h sulla costa.

Nel serata di giovedì sono pervenute le seguenti segnalazioni alla Protezione Civile: chiusura strada strada statale 52 Carnica in comune di Socchieve al chilometri 25,5 per la caduta di grossi massi sulla carreggiata (sul posto sono intervenuti mezzi di Fvg Strade per lo sgombero) e frana sulla strada provinciale per Sauris, in prossimità del lago prima della località La Maina. Attualmente sono in corso monitoraggi del territorio e dei corsi d’acqua da parte delle squadre comunali.