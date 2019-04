Riparte il corso per l'abilitazione alla raccolta dei funghi

TOLMEZZO - L’Uti della Carnia ripropone il corso per agevolare coloro che intendono conseguire l’abilitazione alla raccolta dei funghi. Il patentino viene rilasciato dopo aver superato l’esame orale che verte sugli argomenti affrontati nelle lezioni. Il calendario predisposto dall’Uti prevede cinque incontri (per un totale di 12 ore) che si terranno da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, dalle ore 18 alle 20.30, con la possibilità di un recupero, in caso di assenza, per sabato 11 maggio (dalle 9.30 alle 12).

Il corso

Cinquanta il numero massimo dei partecipanti con priorità ai residenti della Carnia e di Sappada (età minima 16 anni). Le lezioni si svolgeranno nella sede dell’Unione (via Carnia Libera 1944, 29 a Tolmezzo) e saranno tenute da Euro Marchetti, medico e micologo. Il programma prevede la presentazione delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in regione, l’approfondimento sugli elementi generali di ecologia fungina e di tossicologia, una panoramica su norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi nonché i criteri di conservazione e preparazione.

Il costo

Il corso è gratuito e obbligatorio (in base alla legge attualmente in vigore, n.25/2017) per accedere all’esame per il conseguimento del patentino che vale su tutto il territorio regionale e viene rilasciato dalla direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali. Ha durata illimitata e va abbinato a un versamento annuale pari a 70 euro per la raccolta su tutto il territorio regionale, 25 euro solo in Carnia, stesso importo se si sceglie un’altra unione.

Dove iscriversi ?

Il modulo per l’iscrizione al corso è disponibile on line sul sito istituzionale dell’Uti della Carnia (www.carnia.utifvg.it) nella pagina dedicata alla raccolta funghi (sezione Ambiente). Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio (0433 48 71 11-44).