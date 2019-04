Al via martedì 9 aprile il convegno 'Il nuovo ospedale di Pordenone dal progetto al cantiere'

PORDENONE - 'Il nuovo ospedale di Pordenone dal progetto al cantiere', è il titolo del convegno, evento formativo e informativo, di presentazione del progetto e dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Pordenone, in programma il 9 aprile presso la fiera di Pordenone nella sala G.Zuliani del centro congressi di Pordenone fiere viale Treviso n.1 (ingresso centrale – primo piano).

L'incontro

Gli obiettivi del convegno sono presentare lo stato di avanzamento dei lavori e, in generale, del progetto dell’intervento e condividere gli strumenti e le modalità di gestione del progetto utilizzati in fase di progettazione e in fase di cantiere, compresi i risultati finora ottenuti. Il programma prevede alle 14 la registrazione dei partecipanti e il benvenuto e saluti istituzionali, quindi alle 14.30 il via ai lavori. La prima parte del pomeriggio sarà dedicata all’approfondimento del contesto sanitario, urbanistico e architettonico con le relazioni di Maurizio Mauri su 'Ospedale & Territorio: dare più valore alla salute', di Edino Valcovich su 'Gli ospedali dell'Arch. Albert de Pineda' e di Albert de Pineda su 'Il progetto dell’ospedale di Pordenone'.

La seconda parte del programma

La seconda parte del programma sarà invece dedicata agli strumenti e alle metodologie utilizzate nella gestione della fase progettuale e del cantiere e prevede la relazione di Stefano Setti, sui 'Metodi e strumenti di project management', mentre Luigi Cesca parlerà di 'Metodi e strumenti per la realizzazione e gestione di un'opera: il Bim'. Seguiranno gli interventi di Paolo Muratori di Politecnica Ingegneria e Architettura, su 'Progettazione e Direzione Lavori del nuovo ospedale' e di Mauro Strada di Steam, su 'Le nuove tecnologie nella progettazione impiantistica ospedaliera: l’esempio del Nuovo Ospedale di Pordenone'. Infine la società Cmb di Carpi, per conto del raggruppamento di imprese esecutrici, racconterà lo stato di avanzamento dei lavori del cantiere del nuovo ospedale.

Il futuro

Prospettive, sviluppi futuri e conclusioni saranno a cura del direttore generale Aas5, Giorgio Simon e del vice presidente della Regione Fvg, Riccardo Riccardi. Il convegno organizzato dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 'Friuli Occidentale', dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dagli Ordini degli ingegneri e degli architetti di Pordenone. L'ingresso in sala sarà consentito solo agli iscritti.