La vicenda di Nadia Orlando diventa una docu-fiction per Rai 3

DIGNANO - La sesta puntata di 'Amore Criminale' è dedicata alla storia di Nadia Orlando, uccisa a 21 anni a Dignano. Domenica 7 aprile alle 21.30, su Rai 3, la vicenda della ragazza uccisa dal fidanzato sarà raccontata da Veronica Pivetti.

Nadia, che conosce Francesco Mazzega sul luogo di lavoro, inizia una relazione di un anno, incrinata, nell'ultimo periodo, dalla gelosia morbosa di lui. Dopo una prima fase d’innamoramento in cui tutto sembra perfetto, Francesco mette in atto una serie di comportamenti orientanti al controllo ossessivo di Nadia in diversi contesti.

Lunedì 31 luglio 2017 è l’ultimo giorno di vita di Nadia. Il sabato prima la ragazza ha deciso di porre fine alla relazione con Francesco. L’uomo chiede un ultimo confronto e Nadia accetta, così una sera s’incontrano per parlare.

La discussione degenera in poco tempo. Nadia viene soffocata e muore dopo diversi minuti di agonia. Dopo aver ucciso la donna, Francesco vaga tutta la notte con il suo corpo sul sedile lato passeggero, per poi costituirsi alle Forze dell’Ordine la mattina successiva.

Francesca Mazzega è stato condannato, in primo grado, per l’omicidio di Nadia. Si attende l’appello. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu-fiction. Nell’anteprima della puntata Veronica Pivetti, disponibile su Raiplay e sui social di Amore Criminale, reciterà un testo scritto dallo scrittore Marcello Fois proprio sull’omicidio di Nadia Orlando. Amore Criminale è ideato e diretto da Matilde D’Errico e Maurizio Iannelli, ed è condotto da Veronica Pivetti.