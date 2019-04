Infortunio nel cantiere di Zara: denunciato il titolare della ditta

UDINE – I carabinieri della stazione di Udine Est hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il titolare di una ditta di costruzioni.

Un operaio di quella ditta, durante i lavori di ristrutturazione del punto vendita Zara in galleria Bardelli, è caduto da una impalcatura alta 2 metri, procurandosi lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il ponteggio è stato posto sotto sequestro.