FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Un uomo di 79 anni è morto nel pomeriggio di sabato 6 aprile mentre era intento a tagliare l'erba nel suo giardino. Il pensionato, residente in via Isonzo, per cause in corso di accertamento, sarebbe stato travolto dal trattorino che stava utilizzando.

Purtroppo a nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Troppo gravi le ferite riportate dall'anziano. A Fiumicello sono accorsi anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco.