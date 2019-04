In onda 'Venice is Cooking' con il racconto delle eccellenze di Fvg e Veneto

UDINE - Tutto è pronto per la messa in onda di Venice is Cooking. il nuovo format televisivo in 10 puntate interamente dedicato al racconto dell’eccellenza enogastronomica del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La prima puntata andrà in onda domenica 7 aprila alle 13.30 sulle frequenze nazionali del digitale terrestre di 7 Gold. Dieci puntate fino al 9 giugno. Un format ideato dalla producer Luana Carvalho e realizzato insieme alla Rebid di Vincenzo Alvino, con la collaborazione dei critici della Guida dell'Espresso 'Ristoranti e Vini d’Italia'. Nei giorni scorsi proprio Carvalho, insieme alla conduttrice Erika Grossi, hanno presentato il format al sindaco di Udine Pietro Fontanini.

Ognuna delle 10 puntate sarà ospitata nella location di alcuni dei ristoranti pionieri del Veneto e del Friuli. Qui con la collaborazione dello Chef della casa sarà selezionato un piatto che sia al tempo stesso racconto della tradizione culinaria di un territorio, e piccolo manifesto della visione e della filosofia gastronomica del ristorante che lo propone. Intorno al piatto presentato nella puntata verterà poi una sfida culinaria tra due giovani aspiranti chef, selezionati tra le file delle scuole alberghiere dello Ial di Monfalcone e della DIieffe di Padova che, seguendo i consigli dello chef della casa, dovranno rivisitare la ricetta tradizionale con un tocco creativo, sempre nel rispetto delle materie prime e delle tecniche di preparazione originali. 2 I piatti dei giovani concorrenti saranno poi giudicati da una giuria composta dallo Chef della casa, o dal titolare del ristorante, e da un critico della Guida dell’Espresso. I vincitori delle prime sei puntate si sfideranno quindi in ulteriori tre puntate, da cui emergeranno i tre finalisti che si confronteranno nel decimo e ultimo episodio del format, per decretare il vincitore assoluto della prima edizione di Venice is Cooking.

Nella dinamica di gara si inseriranno tanti momenti di approfondimento, in cui la conduttrice Erika Grossi accompagnerà alla scoperta, tra natura e gusto, di alcune aziende agricole e vinicole italiane e di confine. Verrà raccontato cosa si cela dietro il vero lavoro di uno chef e della sua squadra, andando a sfatare molti luoghi comuni oggi così diffusi nel racconto del mondo della ristorazione. Infine, ogni puntata si concluderà con una coinvolgente intervista con il critico della Guida dell’Espresso, attraverso la quale andremo a scoprire curiosità ed aneddoti divertenti. Un format pensato per tutti coloro che amano il racconto della gastronomia.