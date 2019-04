Un corso di medicina tattica per il personale delle scuole

UDINE - Udine è in prima fila per la sicurezza nelle scuole: è una delle prime città d’Italia in cui viene organizzata una presentazione di medicina tattica dedicata esclusivamente al personale scolastico (in particolare insegnanti e collaboratori scolastici).

Appuntamento mercoledì 17 aprile all’Istituto Volta (viale Ungheria) con la presentazione pratica organizzata da MD Systems srl, azienda friulana che opera nel settore sicurezza, e Omnia Secura Academy srl, specializzata in formazione qualificata nel campo di emergenza medica, sicurezza sul lavoro e security. La medicina tattica è una disciplina che mette insieme la gestione di situazioni a rischio o di emergenza con le attività di primo soccorso. Il 18 e 19 aprile, le due aziende organizzano a Udine un corso di due giorni per operatori e il giorno prima mettono a disposizione istruttori, tempo e competenze per le scuole del territorio.

«La medicina tattica non è un argomento riservato solo alle forze dell’ordine o ai corpi speciali – spiegano Marco Cavalli di MD Systems e Vincenzo Vanni di Omnia Secura Academy - ma si rivolge a tutti coloro che possono trovarsi a fronteggiare una situazione di pericolo immediato per la propria vita o quella degli altri. E se pensiamo alle scuole e alla vulnerabilità dei più piccoli, diventa un’esigenza ancora più attuale: basta pensare agli ultimi fatti di cronaca e alla tragedia scampata dai bambini rapiti sul bus in provincia di Milano».

L’incontro durerà dalle 15 alle 18.30 con una parte di presentazione e anche delle piccole attività dimostrative e prove pratiche con gli istruttori. L’ingresso è fratuito. Gli istituti scolastici, i docenti e i collaboratori scolastici interessati possono iscriversi o richiedere ulteriori informazioni scrivendo alla mail info@mdsystems.it entro venerdì 12 aprile.