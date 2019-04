Capriolo investito sulla tangenziale sud

UDINE – Un capriolo è stato investito sulla tangenziale sud nel primo pomeriggio di sabato 6 aprile. Nessuna conseguenza per l’automobilista, una 44enne di Udine alla guida di una Renault, mentre l’animale è morto in seguito all’incidente.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 13.30, con l’auto che procedeva in direzione Pradamano quando si è trovata davanti il capriolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e il veterinario dell’AsuiUd per constatare il decesso dell’animale.