Macellaio 'infedele' ruba carne per un valore di 38 mila euro

UDINE - Un macellaio di 31 anni, residente nella Bassa friulana, dipendente di un supermercato del centro di Udine, in via Vittorio Veneto, è stato arrestato e portato ai domiciliari dopo essere stato sorpreso mentre, al termine del turno, usciva dal negozio con 15 chili di carne di vario taglio, per un valore di circa 250 euro, non pagati e nascosti in due borse della spesa.

Il dipendente è stato sorpreso al termine di un'indagine avviata dai militari dell'Arma dopo che il gestore del supermercato, accortosi di un ingente ammanco di carne dal reparto macelleria, aveva sporto denuncia di furto. Da gennaio a marzo sarebbe sparito un quantitativo di carne per un valore commerciale di circa 38 mila euro.