Malore prima di andare in scena per il direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni

TREVISO – Il direttore d’orchestra Stefano Mazzoleni è crollato a terra mentre stava per andare in scena, colpito da un malore. E’ accaduto al Teatro comunale di Treviso nel pomeriggio di domenica 7 aprile. Soccorso dal personale medico, è stato portato con urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Mazzoleni, 57 anni, ha diretto la Mittleuropa Orchestra e si è esibito molte volte sui palchi friulani. Al Teatro di Treviso stava per dirigere il concerto commemorativo del bombardamento del 7 aprile del 1944. E’ molto conosciuto e apprezzato in Friuli, dove ha più volte messo in luce le sue capacità di direttore d’orchestra. Ha diretto anche Carniarmonie.