Morta a 50 anni Francesca Beltrame: portava il 'made in Friuli' nel mondo

UDINE – Se n’è andata a 50 anni Francesca Beltrame, che ha dedicato tutta la sua vita a far conoscere il design friulano nel mondo. A portarsela via è stata una malattia che purtroppo la medicina non è riuscita a fermare. Il cuore di Francesca ha smesso di battere sabato all’Hospice dell’ospedale Gervasutta. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Cresciuta nel quartiere delle magnolie, Francesca Beltrame, dopo gli studi era entrata nel mondo della produzione di serie occupandosi di export e di consulenza. Questa sua attività l'aveva portata a girare molti Paesi, nei aveva sempre cercato di trasmettere i plus dei prodotti 'made in Froiuli'. Persona generosa e sensibile, la sorella Alessandra la ricorda per il suo impegno contro le ingiustizie e a favore dei più deboli.

L’ultimo saluto a Francesca si terrà lunedì 8 aprile alle 15 in via Chiusaforte.