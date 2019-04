Il 13 e il 14 aprile arriva la quarta edizione di 'Mattoncini in città 2019' 

UDINE - 'Mattoncini in città 2019' è il nome dato alla kermesse giunta alla quarta edizione, che porterà nel capoluogo friulano oltre sessanta espositori provenienti da varie regioni Italia e dalla vicina Slovenia.

L'appuntamento

L'evento è organizzato dall'associazione da Fvg Brick Team (gruppo regionale di appassionati Lego®) e dall’istituto salesiano Bearzi. Per l’evento verranno esposte opere e diorami realizzati interamente con i mattoncini danesi. I cultori Lego® presenteranno opere a tema Star Wars e City, Ninjago e Exoforce, Lego® Friends e Elves, Lego® Technic, Il Signore degli anelli e Lo Hobbit, Superheroes, Overvatch, Starcraft pirati, castelli, robot e cartoni animati, villaggi natalizi, ambientazioni della seconda guerra mondiale, un diorama con treni e costruzioni degli anni '60 e tante altre costruzioni di fantasia.

Ci sarà anche

Sarà presente una mostra fotografica a tema e un’area gioco rigorosamente fornita di mattoncini Lego® a disposizione di bambini e adulti per realizzare costruzioni d’ogni genere. I ragazzi delle elementari e delle medie potranno presentare le loro opere al concorso a premi 'La FabBRICKa delle Idee'. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato al nostro amico Luca Di Lazzaro, che ci ha prematuramente lasciati lo scorso anno. Apertura della mostra sabato 13 aprile alle 14 e spazio al pubblico per stupirsi davanti a tanta creatività e, perché no, per tornare a giocare con i mitici mattoncini. L'ingresso alla mostra, il concorso e le attività proposte sono gratuiti.