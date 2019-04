Al via il 12 aprile l'edizione 2019 del 'Dorelab Festival'

PALMANOVA - Musicisti di fama mondiale e docenti d'eccellenza confluiranno a Palmanova, fra venerdì 12 e domenica 14 aprile, grazie al 'Dorelab Festival', quel 'Double Reed Laboratory' che si propone quale punto d'incontro permanente per i professionisti e gli amanti dell'oboe, del fagotto e degli strumenti affini ad ancia, offrendo loro la possibilità di approfondire il proprio repertorio di settore, spaziando dal duo fino alla banda di oboi e all'ensemble per ance doppie. Presente anche la sezione formativa, quella rivolta agli allievi, che potranno appunto contare su una folta serie di masterclasses e workshops, si affiancheranno preziosi momenti pubblici, con esibizioni itineranti che offriranno agli spettatori l'opportunità di ascoltare talenti di primo livello.

La manifestazione

'Dorelab Festival 2019', edizione numero quattro, vanta la partecipazione di due artisti noti su scala planetaria, Fabien Thouand e Valentino Zucchiatti, rispettivamente primo oboe e primo fagotto al teatro alla Scala di Milano, che all'attività di lezione affiancheranno, come detto, quella concertistica. Il team di Dorelab si fregia poi della presenza di Claudia Pavarin, primo oboe al teatro dell'Opera di Lubiana; Paolo Calligaris, primo fagotto all'orchestra Filarmonica Slovena; Giorgio Bellò, primo fagotto alla Mitteleuropa Orchestra; Evaristo Casonato, che è docente di Oboe al Conservatorio di Trapani e che assieme ad Enrico Cossio, Primo Oboe della Mitteleuropa Orchestra, cura l'organizzazione e la direzione artistica di 'Dorelab Festival'. Da segnalare che l'evento clou del festival, il concerto finale (in calendario per domenica 14 aprile, alle 17, alla polveriera Garzioni di Palmanova), rappresenterà anche quello d'apertura di un'altra importante manifestazione, 'l'Anciuti Music Festival', che il comune di Forni di Sopra ha voluto dedicare a un suo celebre conterraneo, Giovanni Maria Anciuti, ineguagliato costruttore di oboi, fagotti e flauti, soprannominato da Antonio Vivaldi 'Lo Stradivari dell'Oboe'. In questa occasione gli allievi iscritti alle masterclasses di musica suoneranno insieme a tutti i docenti intervenuti. Presenzieranno all'evento il sindaco di Palmanova, Francesco Martines, il primo cittadino di Forni di Sopra, Lino Anziutti, docenti e allievi da Italia, Austria e Slovenia. Il programma dell'intensa tre giorni all'insegna della grande musica include inoltre un laboratorio sulle ance, affidato a Lorenzo Masala, di Reeds 'n stuff. Sostengono 'Dorelab Festival' la Cassa Rurale Fvg e la ditta Marchi Fiati, che nell'occasione proporrà un'esposizione di strumenti e si metterà a disposizione per check-up gratuiti degli strumenti di tutti i partecipanti alla rassegna.

Il programma

'Dorebal Festival 2019' si aprirà venerdì 12 aprile, alle 14.30, con le iscrizioni. Le masterclasses individuali e le lezioni per ensemble avranno inizio alle 15. Per la serata, alle 21, è in programma un concerto della Mitteleuropa Orchestra, al Teatro Odeon di Latisana. Sabato 13 aprile le lezioni cominceranno alle 9.30, per terminare alle 19; la sera, poi, appuntamento a Campolonghetto di Bagnaria Arsa nella chiesa di San Giacomo, dove alle 20.45 si esibirà il Dorelab Festival Ensemble, e alla Polveriera Garzoni di Palmanova domenica 14, alle 17, per il gran concerto finale. Per la giornata di domenica 14 aprile vanno anche segnalati un seminario sulla costruzione e la lavorazione dell'ancia a cura di Lorenzo Masala, dalle 9 alle 15 nel salone d'onore del municipio di Palmanova, e un'esposizione di oboi, fagotti e macchine per la lavorazione delle ance a cura di Marchi Fiati, nella stessa sede, dove come accennato sopra sarà anche possibile eseguire il check-up gratuito degli strumenti.