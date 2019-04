FAEDIS – Girava tranquillamente in auto nonostante gli fosse stata revocata la patente. Per questo in seguito a un controllo dei carabinieri, un 48enne residente nella zona di Faedis è stato denunciato.

L’uomo era alla guida della sua vettura di proprietà, che tra l’altro era privo della copertura assicurativa. Per questo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.