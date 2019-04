Presentato 'Geonose' un sistema integrato di per il rilevamento degli odori

UDINE – Nella mattinata del 9 aprile è stato presentato presso la sede di Confindustria di Udine 'Geonose', un sistema integrato per il rilevamento degli odori nell’ambiente. Erano presenti all’incontro Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, Adriano Luci, presidente Gruppo Luci, Angelo Montanari, protettore vicario dell’Università degli studi di Udine, Germano Scarpa, presidente della Friuli Innovazione, Riccardo Snidar, Amministratore delegato di Lod Srl (Laboratorio di olfattometria dinamica) e Silvia Rivilli, direttore tecnico di Lod Srl.

'Geonose'

'Geonose' è l'ultima novità sviluppata da Lod Srl, un sistema integrato di applicazione per tablet e smartphone che lavora in abbinata con un portale dedicato per la mappatura e il rilevamento degli odori. Questo servizio è il primo Saas (Software As a Service) dedicato al rilevamento degli odori nell’ambiente. Questo strumento permetterà infatti di monitorare le segnalazioni di molestie olfattive, grazie a una precisa e attenta raccolta dati, con l’obbiettivo di individuare più facilmente le cause e valutare l’impatto olfattivo sul territorio, rispettando le disposizioni indicate dalla normativa regionale,nazionale e internazionale.

Una giornata importante

Come dichiara infatti Riccardo Snidar: «Per noi di Lod Srl è un sogno che diventa realtà, un progetto che è finalmente diventato concreto, è quindi un giorno molto importante – e continua – ,l’odore spesso è vissuto come un problema, da qui la nostra Mission che è quella di dare risposte concrete e fruibili, che vadano oltre al singolo numero – e conclude –. Il sistema sarà al servizio del territorio e del cittadino che in questo modo darà il suo contributo per vivere in un ambiente più sano.»

Il funzionamento

La modalità di gestione che 'Geonose' propone permetteranno a cittadini, aziende private e pubbliche, enti di controllo e pubbliche amministrazioni una più corretta ed efficace gestione dei ‘dati odore’. Ma come funziona concretamente questo sistema? La presentazione tecnica di 'Geonose' durante la conferenza è stata affidata a Silvia Rivilli che ha spegato: «Il sistema registra in maniera automatica Data, ora e geolocalizzazione. In questo modo risolve i problemi di affidabilità dei questionari che spesso non soddisfano né il cittadino né le aziende. Consente inoltre di avere una foto in tempo reale di quelle che sono le criticità in un determinato territorio, attivando la popolazione.» Proprio così, infatti questo sistema propone una importante innovazione, una ‘piattaforma social’ dove i cittadini potranno dare il proprio contributo semplicemente scaricando l’app e lasciando una segnalazione, in questo modo il sistema sarà in grado di fornire un quadro completo al cliente.

La collaborazione

Questo progetto nasce dal Laboratorio di Olfattometria Dinamica, che prevede la partecipazione di una molteplicità di attori: il gruppo Luci, il centro di ricerca e di trasferimento tecnologico Friuli Innovazione e l’Università degli studi di Udine. Una collaborazione vincente come sottolinea Adriano Luci: «Una collaborazione che ha portato a un risultato concreto e meraviglioso, che risponderà in maniera concreta a dei bisogni». «Se non vi è cultura e innovazione tecnologica non vi è sostenibilità ambientale – sottolinea Anna Marchesi Danieli -, innovare e fare e fare squadra è oggi un requisito fondamentale per molte imprese». Sull’importanza della ricerca si è soffermato anche Angelo Montanari dell’Università degli studi di Udine sostenendo: «Questo progetto è un magnifico esempio di come università ed impresa possano collaborare, da qui possiamo capire come una formazione di alto livello sia fondamentale e i dottorati di ricerca multi-impresa ne sono un esempio concreto».

La storia

Il Lod è nato nel 2003 – dal 2007 Srl - in seno a Friuli Innovazione ed è una società di Spinn-off universitario. Specializzata nella misurazione degli odori, si inserisce tra i più competenti laboratori europei di olfattometria dinamica. I suoi servizi sono richiesti sia da aziende pubbliche che private, non solo per quantificare le emissioni odorigene, ma anche per valutarne il potenziale impatto olfattivo.