Torna 'The Color Run': tappa a Lignano il 27 luglio

LIGNANO SABBIADORO – Run & Love, questo il binomio ideale per spiegare The Color Run, la regina di tutte le fun race, una corsa tutta sentimento. Non a caso il suo nuovo tour 2019 sarà tutto ispirato al tema 'love', un mood lanciato a inizio anno a livello internazionale che accompagnerà anche l’edizione italiana, che si snoderà tra la primavera e la fine dell’estate. La corsa non competitiva, nata negli Stati Uniti nel 2011 per promuovere il benessere psico-fisico e organizzata in Italia da Rcs Sports & Events – Rcs Active Team, ritorna infatti per il settimo anno consecutivo con quattro tappe ufficiali, ciascuna delle quali metterà a disposizione dei color runner un percorso lungo 5 km ricco di colori, schiuma, bolle, musica, festa e tanta allegria.

Si partirà da Torino il 18 maggio in piazza d’Armi, dove il tour ritorna dopo un anno di pausa (ultima edizione settembre 2017). Dopo il Piemonte ecco l’Emilia Romagna, con la prima volta di Parma in calendario il 9 giugno, per una grande festa in concomitanza con la chiusura delle scuole. Irrinunciabile la Sunset Edition a Lignano Sabbiadoro il 27 luglio, quarto appuntamento consecutivo per questa rinomata località della provincia di Udine, che ospita l’unica tappa The Color Run sul mare. Il gran finale a Milano il 14 settembre, all’interno del Parco Experience (ex area Expo), dopo la grande partecipazione dello scorso anno che ha visto protagonisti oltre 10.000 runner, con la sua apertura straordinaria e l’incantevole spettacolo dell’Albero della Vita.

The Color Run è un format-evento di grande successo che aggrega ed entusiasma un pubblico sempre più vasto. Una corsa inimitabile, che vanta quasi 400.000 partecipanti in Italia dal 2012. Un consenso e una popolarità sottolineate non solo dai grandi numeri ma dalla nascita, in questi ultimi anni, di numerosi tentativi d’imitazione.

Il mood 2019, 'love', parla dell’amore dei partecipanti per la corsa ma anche per lo stare insieme con gli affetti più cari e condividere momenti unici. La The Color Run è infatti pensata per le famiglie e l’attenzione per i più piccoli bambini è di anno in anno sempre maggiore. Grazie al contributo dei numerosi Partner vengono organizzate tante attività sin dai giorni antecedenti ciascuna tappa. Obiettivo comune: il divertimento, la condivisione di un’esperienza sana e positiva.

Tra le novità più interessanti del 2019 vi è, senza dubbio, l’ingresso di una nuova radio Partner. Radio Italia sarà infatti l’emittente radiofonica ufficiale di The Color Run #LoveTour, che seguirà e accompagnerà i partecipanti con la sua musica e scandirà il ritmo dei vari momenti della giornata.

A cambiare quest’anno sarà anche il Charity Partner della manifestazione, rappresentato stavolta dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica con un contributo organizzativo prezioso e attivo al fianco di RCS Sports & Events, grazie alla partecipazione dei suoi numerosi Testimonial. «Lo sport, per le persone affette da fibrosi cistica, è sinonimo di terapia e benessere. Insieme a The Color Run possiamo quindi migliorare la qualità della loro vita, delle loro cure e richiamare l'attenzione su questa grave malattia genetica che toglie il respiro ma non la gioia di vivere», afferma Antonio Guarini, Vicepresidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus (Lifc).