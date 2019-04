Il 13 aprile arriva a teatro '50th Woodstock Anniversary'

TRICESIMO – 'Note Nuove 12', la piattaforma di confronto delle trasformazioni della musica ideata e realizzata da Euritmica con il sostegno della Regione Fvg e del comune di Tricesimo, chiude il cartellone primaverile, a cui ne seguirà uno autunnale, con un concerto ad alta gradazione rock, in programma sabato 13 aprile alle 20.30 al teatro Garzoni di Tricesimo, che si sta avviando verso il sold-out, per celebrare l’anniversario dello storico festival di Woodstock.

La Band

A proporlo è una superband, Love Caravan, composta da dieci tra i migliori musicisti professionisti del Friuli Venezia Giulia con il featuring di Anthony Basso, affermato chitarrista della scena rock blues internazionale, front-man con alle spalle oltre vent’anni di esperienze musicali su alcuni tra i più prestigiosi palchi europei ed americani.

Un evento magnifico

Woodstock, la tre giorni di pace e musica rock, che nel 1969 portò nel paesino rurale di Bethel oltre mezzo milione di persone e il meglio della musica dell’epoca, divenuta nel tempo simbolo di un’era culturale ed artistica, viene ricordato attraverso '50th Woodstock Anniversary', il primo progetto musicale italiano che nasce per celebrare questa importante ricorrenza, con omaggi a gruppi come The Who, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead ed artisti come Jimi Hendrix, Santana, Crosby, Stills, Nash&Young, Janis Joplin, Joe Cocker, riproposti in chiave del tutto unica. Il palco del Garzoni ospiterà una grande e colorata festa in stile Hippie, che ricrea le atmosfere psichedeliche 'Sixties', con una scenografia composta da proiezioni video di repertorio, stampe, immagini, giochi di luci e colori caratteristici del periodo, il tutto miscelato in un concerto dinamico e di alto livello musicale, preceduto da un’introduzione del giornalista, scrittore e critico musicale Daniele Benvenuti, che racconterà il 'fenomeno' Woodstock.

Dove trovare i biglietti?

Ultimi biglietti disponibili online su Vivaticket e circuito collegato, presso la sede di Euritmica (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13). La sera dello spettacolo la biglietteria del Teatro aprirà alle 19. Per informazioni www.euritmica.it