Croce del campanile pericolante: intervento dei vigili del fuoco

TOLMEZZO - I vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, con un'autoscala arrivata da Udine, sono intervenuti dalle 9 alle 12 di martedì 9 aprile per rimuovere la croce posta in sommità al campanile della chiesa a Terzo di Tolmezzo.

La croce in ferro battuto alta 1,70 metri con un peso di circa 50 chilogrammi si era infatti piegata dopo gli eventi atmosferici dello scorso mese di novembre. Per evitare una possibile caduta del manufatto si è reso quindi necessario intervenire per rimuoverlo definitivamente.

Sul posto ha operato una squadra Saf (Speleo, alpino, fluviale) che ha dapprima divelto la croce dal punto di ancoraggio per poi calarla a terra con una fune.