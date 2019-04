Rubano un bancomat e prelevano 600 euro: nei guai due ragazzi

TARCENTO – Sono riusciti a mettere le mani su una carta bancomat facendo alcuni prelievi per un valore totale di 600 euro. Ma sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri della stazione di Tarcento per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito in concorso.

A finire nei guai sono un 18enne e un 19enne della zona. Uno dei due è il figlio della moglie del proprietario del bancomat. E’ stato proprio quest’ultimo, dopo essersi accorto degli addebiti sul conto corrente, a sporgere denuncia.

I militari dell’Arma sono riusciti a recuperare e restituire la somma di 250 euro.