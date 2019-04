Gli spruzza in faccia lo spray al peperoncino durante un litigio: uomo in ospedale

UDINE – Litiga con la moglie in maniera piuttosto concitata e al culmine del diverbio la donna gli punta addosso lo spray al peperoncino mandandolo in ospedale. E’ accaduto a Udine e sul posto è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri per riportare la calma.

A dare l’allarme è stato il figlio della coppia, presente durante il litigio. È stato lui a chiedere aiuto favorendo l’intervento delle forze dell’ordine e di un equipaggio del 118. L’uomo è stato colpito dallo spray sul volto e per questo è stato necessario un suo ricovero in ospedale.