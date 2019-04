Nasce il formaggio 'San Martin', un prodotto di qualità per grandi e piccini

OVARO - Il suo nome si richiama a un simbolo del territorio, messo a dura prova dall'alluvione di fine ottobre 2018. Il formaggio 'San Martin', nuova referenza in arrivo nel catalogo della Latteria di Ovaro, omaggia in forma simbolica il ponte parzialmente crollato sotto la furia del maltempo di qualche mese fa. L'azienda, che fa parte del gruppo Pezzetta di Fagagna, dopo la prima fase di 'test' nelle rivendite specializzate si prepara ora a commercializzare il prodotto. Si tratta di un formaggio a latte crudo, adatto a essere consumato fresco e con una stagionatura ottimale di 2-4 mesi.

Il formaggio

«Nasce - sottolinea David Urban, gestore della latteria con sede a Luincis - da una scelta di latte vaccino fatta in maniera attenta, proveniente da una selezione accurata di allevatori carnici, nel nome della 'Filiera corta' che è sempre sinonimo di qualità». La stessa attenzione viene riposta nella ricerca dei fermenti lattici, con lavorazioni 'di una volta'. «Tutto questo procedimento - evidenzia il casaro - conferisce al 'San Martin' un sapore delicato, che non sempre si ritrova nei prodotti industriali di oggi. Quale modalità di consumo si presta di più? A mio giudizio, è perfetto per il classico 'pan e formadi', merenda sempre apprezzata da grandi e piccini». La genesi di questa nuova referenza risale già alla scorsa estate, poi il destino ha voluto che il nome di San Martino si abbinasse ai fatti accaduti il 29 ottobre dello scorso anno. «In questo modo, simbolicamente, vogliamo anche mantenere alta l'attenzione sulla ricostruzione - conclude Urban -. Per noi il ponte sul torrente Degano è un simbolo, che caratterizza la zona di Ovaro e, quindi, la nostra identità. In ogni caso, avevamo già in mente di creare un prodotto con caratteristiche 'vintage', anche nella lavorazione, dotato di una propria personalità. Ed è così che è nato il 'San Martin'». Come detto, dopo una prima fase di raccolta pareri dai partner commerciali della Latteria di Ovaro, il nuovo formaggio sarà messo prossimamente sul mercato.