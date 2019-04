Pasqua: al Terminal Nord due giornate dedicate ai più piccoli

UDINE - Il Parco Terminal Nord è pronto per l’appuntamento con la Pasqua. Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 aprile, dalle 15 alle 19 i più piccoli potranno cimentarsi con le decorazioni di dolci pasquali insoliti.

L'evento

Non il classico uovo, ma muffin e cookies per una dolce Pasqua alternativa con i laboratori di cake design, l’arte culinaria di decorare i dolci. Tra pasta di zucchero e glasse colorate i più piccoli potranno realizzare un personale dolce pasquale. Non solo laboratori. Sempre nelle due giornate di venerdì e sabato sarà possibile acquistare nei negozi del Parco la sorpresa da mettere all’interno dell’uovo di Pasqua e le abili mani del pasticceri del Terminal Nord la confezioneranno dentro un uovo. La sorpresa si potrà scegliere e comperare mentre l’uovo lo regalerà il Terminal.