In strada senza assicurazione: scoperti 3 ‘furbetti’ dalla Polizia locale

UDINE - Ci sono ancora troppi veicoli che circolano senza essere in regola. Per questo la Polizia locale di Udine ha intensificato i controlli utilizzando un sistema digitale per la lettura delle targhe a distanza in grado di rilevare ogni tipo di irregolarità.

Nei giorni scorsi il reparto motociclisti della Polizia locale ha multato tre automobilisti in quanto i veicoli utilizzati risultavano sprovvisti di assicurazione (uno addirittura dal 2016). Una delle tre automobili è risultata anche non in regola con i collaudi periodici.

Un’altra sanzione è stata elevata da un’altra pattuglia della Polizia locale a un automobilista sempre per la mancata copertura assicurativa del suo veicolo.