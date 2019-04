Al via il 18 maggio l'incontro 'Educare il bambino, formare l'uomo'

UDINE - 'Educare il bambino, formare l'uomo', questo il titolo del convegno nazionale Montessori che sabato 18 maggio si svolgerà a Udine dalle 9 alle 18, organizzato dall’Opera nazionale Montessori e dalla associazione Costruire Montessori. Un evento con relatori d'eccezione per fare il punto sulla proposta di Maria Montessori alla luce delle attuali evidenze scientifiche. Molti i nomi illustri che interverranno nell'aula 'Marzio Strassoldo', dell'Università di Udine (polo economico) tra i quali il presidente dell'Opera nazionale Montessori, Benedetto Scoppola, con un intervento sulla 'mente matematica' del bambino. Tra gli altri argomenti trattati: evidenze neuroscientifiche, con Alberto Oliverio dell'Università Sapienza di Roma, recenti riflessioni sull’approccio montessoriano nella scuola pubblica assieme a Elisabetta Nigris dell'Università di Milano-Bicocca e in contesti educativi eterogenei con Davide Zoletto, dell'Università degli studi di Udine. Si parlerà inoltre di riferimenti psicoanalitici con Francesco Caggio, pedagogista e di pratiche didattiche in classe assieme a Barbara Caprara della Libera Università di Bolzano. Nel pomeriggio, al termine degli interventi, l'attesa proiezione in prima nazionale del film documentario 'Il maestro è il bambino', alla presenza del regista, Alexandre Mourot. Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal prossimo autunno.

Il progetto

Perché un convegno nazionale Montessori proprio a Udine? «Indubbiamente – spiega Rossella Turco dell'associazione Costruire Montessori – in Friuli Venezia Giulia stiamo assistendo negli ultimi anni a un crescente interesse per la proposta montessoriana, da parte sia delle famiglie che di docenti ed educatori. Sono già presenti diverse realtà sul nostro territorio (asili nido, scuole dell’infanzia e primarie) e siamo orgogliosi di confermare l’avvio per il prossimo anno scolastico, di un progetto Montessori nella scuola secondaria pubblica di primo grado Valussi di Udine». Sul territorio regionale, l'associazione Costruire Montessori organizza da tempo numerose attività quali corsi di formazione, seminari e incontri, gestendo anche i corsi abilitanti per i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Opera nazionale Montessori, alla quale è associata. «L’attiva partecipazione ai momenti informativi e formativi mette in luce l’attualità di un approccio in grado di porre davvero al centro il bambino, rendendolo protagonista del suo processo di sviluppo in un ambiente di apprendimento a sua misura», aggiunge Marina Camodeca di Costruire Montessori.«Siamo rimasti piacevolmente colpiti nel vedere che all’avvio delle iscrizioni, in un solo pomeriggio, si sono registrati oltre cento partecipanti, un chiaro segnale da parte della cittadinanza. L’aula Strassoldo può ospitare oltre quattrocento persone, ma prevediamo di registrare il tutto esaurito», affermano gli organizzatori.

Come partecipare?

Per partecipare al convegno, che è a ingresso gratuito ed è accreditato dal Miur, è necessario iscriversi entro l'8 maggio attraverso il sito: www.costruiremontessori.it