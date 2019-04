Ennesima truffa del Postamat: prosciugato il conto con 4.500 euro

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Ancora una truffa online in Friuli. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stato uomo di San Giovanni al Natisone che, con la sua carta di credito Postamat, anziché ricevere i soldi dall'acquirente di un bene che aveva messo in vendita in rete, s'è visto prosciugare il suo conto di 4.500 euro.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Palmanova. Ormai almeno una volta a settimana in Fvg va in scena la «truffa del Postamat», con i venditori di oggetti on line che anziché ricevere il denaro si vedono prosciugare il conto.