Nuovo collegamento aereo tra Colonia e Trieste con Eurowings

UDINE - Due voli settimanali, il giovedì e la domenica, collegheranno il Trieste Airport in Friuli Venezia Giulia alla città di Colonia in Germania, permettendo così ai turisti tedeschi di raggiungere solo in un’ora di volo le spiagge dell’Altro Adriatico. Il servizio operato da Eurowings sarà attivo dal 2 giugno fino al 24 ottobre, mesi ideali per partire alla scoperta di tesori culturali, naturalistici ed enogastronomici di questa inaspettata parte d’Italia.

PromoTurismoFvg, l’ente di promozione turistica della regione Friuli Venezia Giulia, ha presentato giovedì sera nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia, alla presenza di una rappresentanza di Enit Francoforte - Agenzia nazionale del turismo, Trieste Airport e dei consorzi di Lignano Sabbiadoro e Grado, il nuovo collegamento aereo da Colonia a Trieste operato da Eurowings, gruppo Lufthansa, a un pubblico di tour operator e giornalisti.

Insieme ai voli già operativi di Francoforte e Monaco, questo ulteriore collegamento con la Germania permetterà di incrementare in termini di arrivi e presenze i turisti di quello che è uno dei mercati più rilevanti per la regione Friuli Venezia Giulia.