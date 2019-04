Pasqua: le colombe Dall'Ava dal successo di 'Taste' alla tavola

SAN DANIELE DEL FRIULI - Si distinguono per la morbidezza e per il colore deciso dell'impasto. Ma anche, e soprattutto, per la qualità degli ingredienti. Dopo aver riscosso un grande apprezzamento nel corso della recente edizione di 'Taste', l'importante rassegna enogastronomica andata in scena alla stazione Leopolda di Firenze, le colombe firmate Dok Dall'Ava si preparano a tornare sulle tavole regionali e non solo.

L'azienda

L'azienda di San Daniele del Friuli, oltre alla versione classica del dolce realizzata con arancia candita e glassa di mandorle, ha ricevuto ottimi riscontri in terra toscana anche per quella a base di amarene candite e glassa di nocciole trilobate delle Langhe. Ma non da meno è stata anche una delle ultime varianti introdotte nel catalogo: 'Maria Vittoria Bakery', la linea di prodotti da forno che da qualche anno affianca il core business di Dok Dall'Ava, realtà di primo piano impegnata da oltre 60 anni nella produzione e commercializzazione di prosciutto di qualità. Grazie a capacità e creatività del pasticciere Sergio Pontoni Junior, lo scorso anno è nata infatti la versione al chinotto, un agrume capace di far scoprire nuovi orizzonti di gusto, tutti da scoprire, prodotto concepito per chi desidera dare un tocco diverso alla tavola di Pasqua.

I prodotti

Il buon successo ottenuto a Taste, e soprattutto il gradimento dei consumatori, hanno spinto a confermare anche questa tipologia per la Pasqua 2019. Per tutte le colombe l'impasto è quello classico, ispirato al metodo proposto dal maestro Rolando Morandin. Pontoni utilizza il lievito madre, conservato in acqua e con tre rinfreschi prima dell'uso, abbinando la farina del Molino Quaglia, zucchero e miele, vaniglia del Madagascar, mandorle siciliane di Noto e Nocciole del Piemonte. Da quest'anno, per impreziosire l'impasto è stato utilizzato, inoltre, il burro francese con denominazione geografica di qualità Aop. Il tutto, con una parola d'ordine sempre in primo piano: qualità. Tutti i prodotti hanno differenti pezzature, a partire da quella 'leggera' del peso di appena 100 grammi, mentre quella classica è disponibile anche in versione 'maxi' da 5 chili, adatta alle compagnie numerose.

Dove acquistarle?

Le colombe si trovano in vendita negli spacci, negli store con il marchio dell'azienda friulana e nei negozi specializzati in Italia. Prosegue il buon successo della gamma di prodotti da forno lanciata sette anni fa da Dok Dall'Ava, marchio storico friulano rinomato per la produzione di prosciutti di alta gamma. La linea 'Maria Vittoria', lanciata nel 2012 e che nasce a Ponte San Quirino, località nel comune di San Pietro al Natisone, oltre a colomba e panettone, include anche altri dolci, biscotti e la gubana 'Grappa Pie'.