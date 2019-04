Al via il 13 aprile un fine settimana 'green' in piazza XX Settembre

PORDENONE - Fine settimana 'green' al 'giardino in piazza' allestito in piazza XX Settembre per volontà dell'amministrazione comunale grazie a Pordenone Fiere e Cia Pordenone. Sabato 13 e domenica 14 aprile oltre alle casette enogastronomiche, i cavalli e la carrozza, ci saranno anche esposizioni, dimostrazioni e lavorazioni di bonsai a cura di 'Gli Amici di Hikari'.

L'aperitivo

Sabato 13 dalle 17 alle 23 arriva invece un fuori programma: l’originale evento 'Fruit Sound Garden', che unisce musica, natura, arte, divertimento e relax. L’aperitivo sarà accompagnato da una colonna sonora di musica su vinile, arte dal vivo e da una invitante coreografia di frutta e verdura biologica fornita dal negozio Dalla Mari di Fiume Veneto. Al chioschetto bar si potranno dunque assaporare vini locali e buonissimi estratti di frutta e verdura.

La musica

Alla consolle due noti dj: Tommy De Sica dal Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro e Daniele, dj eclettico conosciuto nella provincia di Pordenone e non solo, «Musica, arte e natura - spiegano gli ideatori dell'evento Nadir Trevisan e Luca Salvador, realizzato grazie al Consorzio italiano agricoltori - da sempre si accompagnano, ispirandosi e alimentandosi a vicenda, ed è proprio quando si incontrano che nasce la magia. In piena epoca tecnologica vogliamo ritrovare la bellezza della natura in questa oasi verde in centro città, per riscoprire la genuinità della frutta, della verdura e dello stare insieme». In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a sabato 27 aprile.