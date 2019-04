'eURP': un nuovo portale per la segnalazione delle situazioni di degrado urbano

UDINE - Da lunedì 15 aprile il comune di Udine renderà disponibile il nuovo servizio 'eURP' per la segnalazione delle situazioni di degrado urbano al link: http://segnalazioni.comune.udine.it/.

Il servizio

Il servizio 'eURP',oltre a comportare un significativo risparmio per l’amministrazione grazie al dimezzamento dei costi di gestione, consentirà ai cittadini di effettuare segnalazioni a riguardo delle diverse tipologie di degrado urbano e disservizi quali ad esempio comportamenti stradali scorretti, gestione dei rifiuti, sicurezza urbana, dissesti stradali, guasti all'illuminazione pubblica o ai semafori e verde pubblico.

Il funzionamento

Tutte le segnalazioni ricevute dai cittadini, geolocalizzate su un mappa della città ed eventualmente corredate da fotografie, verranno inviate agli uffici competenti per la presa in carico e per la successiva fase di eliminazione del disservizio. Dopo la revisione, nel corso di tutto l'iter messo in atto per la risoluzione del problema, il cittadino potra visualizzare in qualunque momento lo stato di avanzamento della segnalazione. Sarà possibile effettuare segnalazioni sia utilizzando il portale web 'eURP' sia tramite le App disponibili a breve per telefoni cellulari Android e iOS.