Lavoro: il gruppo Euris ricerca programmatori Java

UDINE - Il gruppo Euris, del settore Ict, cerca programmatori Java da inserire in organico attraverso un programma di formazione gratuito della durata di 400 ore, realizzato da Ires Fvg nell’ambito del progetto 'Pipol'.

L'incontro

Per conoscere l'azienda, verificare le caratteristiche del profilo ricercato e le modalità di partecipazione al corso è previsto un incontro giovedì 18 aprile, a partire dalle 10.30, nella sala Pasolini del palazzo della Regione in via Sabbadini a Udine. Per informazioni: www.regione.fvg.it (sezione lavoro e servizi per i lavoratori) e www.iresfvg.org. Non è richiesta un’esperienza professionale specifica, ma un forte interesse per l’informatica maturato anche attraverso approfondimenti personali, scolastici o extrascolastici, un diploma di scuola superiore o laurea a indirizzo tecnico-scientifico o informatico e una buona capacità di comprensione testi in lingua inglese.