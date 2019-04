Si schianta contro un platano: grave un ragazzo di 26 anni

AQUILEIA - Venerdì 12 aprile, attorno alle 16, lungo la regionale 352 che porta a Grado, tra i comuni di Aquileia e Terzo, è avvenuto un grave incidente stradale. Un ragazzo di 26 anni, residente a Cervignano, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine.

Il fatto

Il ragazzo Ha riportato traumi e ferite in differenti parti del corpo, ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Il cervignanese, stava tornando a casa dal lavoro e proveniva da Aquileia con direzione Cervignano. Era al volante di una 500 Abarth bianca. All’improvviso il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo. La macchina ha centrato uno dei platani che costeggiano la regionale e successivamente è finita al centro della strada finendo la sua corsa con le ruote capovolte.

I soccorsi

Il motore, in seguito all’urto è scoppiato. Alcuni pezzi dell’auto hanno colpito una vettura, condotta da una ragazza, che stava transitando lungo la regionale. Fortunatamente la giovane non ha riportato ferite. Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l'ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia locale, per effettuare i rilievi di rito, e persino l'elisoccorso che è atterrato in un campo lì vicino.

Il ricovero

Il ferito, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine, dove si trova attualmente ricoverato.