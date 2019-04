Malore in ospedale: donna ustionata, trasportata d'urgenza a Padova

PORDENONE - Nella mattinata del 12 aprile una anziana signora di 77 anni, già ricoverata all'ospedale di Pordenone, è stata trasportata d'urgenza al centro grandi ustionati di Padova.

Il fatto

L'anziana, in ospedale dalla sera prima per una forte febbre, si era recata in bagno, dove, probabilmente, a causa di un forte malore, ha perso i sensi ed è caduta. Al mattino, i sanitari, l'hanno rtrovata a terra sotto il getto dell'acqua bollente, che, per ragioni igieniche scorre a 60 gradi. Viste le gravi ustioni riportate dall'anziana i medici hanno deciso di trasportarla subito al centro padovano. L'Aas 5 ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica di quanto è successo.