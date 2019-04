Infortunio sul lavoro all’alba di lunedì 15 aprile: morto un operaio 46enne

MANIAGO - Infortunio sul lavoro all’alba di lunedì 15 aprile alla ditta Norio di Maniago. Un operaio di 46 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un sollevatore. Immediati i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per lo sfortunato operaio. L’incidente è avvenuto in via Petrarca.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell’azienda sanitaria. Sono in corso gli accertamenti per definire la dinamica dell’accaduto.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++