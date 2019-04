Cervignano, rissa sfocia in un accoltellamento: ferito un 31enne

CERVIGNANO - Una rissa sfociata in un fatto di sangue. E' accaduto nella notte di lunedì 15 aprile, verso le 4 del mattino, in via Aquileia, a Cervignano del Friuli. Il fatto si è verificato in un bar: due persone sono venute alle mani e all'improvviso uno dei due ha estratto un coltello, colpendo il contendente con due fendenti, uno alla gola, l'altro sotto la spalla.

Immediato l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. A restare ferito in modo serio è stato un 31enne di origini moldave residente a Cervignano, portato all'ospedale di Udine con un'ambulanza. Ferita anche l'altra persona coinvolta nella rissa, portata all'ospedale di Palmanova.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.