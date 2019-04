Tentato furto al bar 'Da Teto' di Codroipo: danni ingenti

CODROIPO – Il bar 'da Teto' di Codroipo finisce nuovamente nel mirino dei ladri. Questa volta il colpo è fallito grazie a uno dei gestori, che è anche assessore a Codroipo, Andrea Nadalini, che rientrando a casa verso le 2 di notte di lunedì 15 aprile ha notato dei movimenti strani attorno al locale.

Una persona in mezzo alla siepe, con il travisano e con un piccone, appena scoperto ha lasciato tutto e si è dato alla fuga insieme a due complici. Sul posto sono intervenuti i vigilantes del Corpo vigili notturni, attirati dall’allarme che era scattato dopo l’abbattimento di una finestra. I ladri sono riusciti a danneggiare una parete di cartongesso e il sistema di videosorveglianza, ma non hanno portato via nulla.

I danni sono ingenti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.