Nasce a Rauscedo la 'Biblioteca del vino' un importante patrimonio per la comunità

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - La 'Biblioteca del vino', inaugurata sabato 13 aprile a Rauscedo, nel centro associativo Giovanni Pascoli, per la Regione, rappresentata dall'assessore alle risorse agroalimentari, è un'importante iniziativa che mette a disposizioni libri non sempre facili da reperire.

L'idea

Un'idea di valore che si affianca al progetto della Regione di digitalizzare una parte del patrimonio librario presente in Ersa. In questo modo i volumi storici collocati nella sede dell'Agenzia di sviluppo rurale a Pozzuolo del Friuli potranno essere resi disponibili a tutti. Secondo l'amministrazione regionale i libri sono un patrimonio prezioso che contribuisce a mantenere viva la memoria attraverso il percorso scritto che testimonia l'evoluzione storica e tecnica avvenuta nel tempo.

Il progetto

Il progetto, voluto dalla municipalità di San Giorgio della Richinvelda assieme alla sezione provinciale di Pordenone dell'Organizzazione nazionale assaggiatori di vino e all'associazione Le Radici del Vino, è nato grazie alla collaborazione fra le realtà associative locali e la parte pubblica e mostra, come evidenziato dalla Regione, la vitalità di un territorio capace di dare vita ad iniziative a beneficio della collettività. La biblioteca, ubicata in via Udine 19 è aperta ogni secondo e quarto sabato del mese (dalle 10 alle 12.30), mette a disposizione un patrimonio librario di seicento pubblicazioni tra guide, volumi monografici, presentazioni regionali, descrizioni tecniche e documenti che sarà ulteriore implementato. La struttura è pensata per accogliere e fornire un servizio di prestiti per tutte le persone interessate al mondo del vino e della viticoltura, un modo per accrescere la propria formazione e soddisfare le curiosità consultando i diversi volumi disponibili.