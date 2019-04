MyMed: nuovo progetto del Policlinico Città di Udine a Fagagna

UDINE - MyMed è la nuova società del gruppo Policlinico Città di Udine che dall’inizio di quest’anno gestisce il centro medico all’interno del resort Villaverde di Fagagna. Nata dalla decennale esperienza della struttura sanitaria di viale Venezia, dal 1964 punto di riferimento per la salute e la cura in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, Mymed si distingue per l’offerta di una medicina specialistica di alto livello in regime privato e per le tecnologie all’avanguardia.

15 gli ambulatori a disposizione

Il centro MyMed occupa un intero piano del resort di Villaverde ed è già operativo con 15 ambulatori dedicati alle principali specialità cliniche: Oculistica e chirurgia oftalmica, coordinate dal dottor Giorgio Beltrame, Ginecologia, Ortopedia, Fisioterapia, Osteopatia, Cardiologia, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia, Diabetologia, Psicologia, Dermatologia, Chirurgia Plastica e Medicina Estetica. Ma la nuova struttura MyMed Fagagna può contare soprattutto su 2 sale chirurgiche perfettamente attrezzate per interventi ambulatoriali: in particolare il polo di chirurgia oculistica di MyMed è l’unico in Friuli Venezia Giulia ad essere dotato di due laser di ultima generazione Bausch and Lomb, l’azienda leader internazionale del settore. In più, grazie alla decennale esperienza dei medici del team MyMed, il centro è punto di riferimento d’eccellenza per la correzione dei difetti visivi (chirurgia refrattiva) e per la cura delle maggiori patologie oculari.

Location unica e servizi d'eccellenza

«Si tratta di un’offerta unica per la nostra regione, per prestazioni sanitarie, tecnologie, servizi e location – spiega Claudio Riccobon, amministratore delegato di Mymed Srl - In più, chi sceglie MyMed può contare sul comfort di una location unica nel suo genere e sulla massima riservatezza». I pazienti MyMed, infatti, hanno la possibilità di godere di un ambiente rilassante e di un insieme di servizi e opportunità senza eguali: una passeggiata nel verde, una cena al ristorante della club house, un massaggio nella spa o anche un pernottamento nell’hotel 4 stelle, a un solo piano di distanza dal centro medico, per dedicare qualche giorno alla propria salute con visite e interventi in day surgery. La nuova società ha preso in gestione anche la struttura ex Santa Caterina in Viale Venezia, poliambulatorio privato e centro di riferimento per l’approccio integrato alla riabilitazione post traumatica e post chirurgica.