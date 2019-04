Maestro di ballo muore a 55 anni

UDINE – Si è sentito male mentre si trovava a casa di un amico, a Feletto Umberto. Per Stefano Feruglio, maestro di ballo udinese di 55 anni, non c’è stato nulla da fare. Il fatto è avvenuto domenica attorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118, ma non sono riusciti a rianimare il 55enne, morto poche ore dopo in ospedale. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

A Feletto sono intervenuti anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire le ultime ore di Feruglio. Per stabilire le cause della morte la Procura ha disposto l’autopsia. Molto conosciuto nell’ambiente del ballo, nel 2001 aveva fondato l'associazione culturale ‘Encuentro’, grazie alla quale organizzava corsi di ballo e scambi culturali con gli appassionati dell’America Latina.