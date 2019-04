Ritornano i 'MacDays': due giorni dedicati ai fan della mela di Steve Jobs

PORDENONE - Ritornano per l’ottavo anno consecutivo i 'MacDays' ideati da Italiamac assieme a Pordenone fiere, una due giorni dedicata ai fan della mela di Steve Jobs. L'appuntamento cresce anno dopo anno e rende Pordenone centro nevralgico per gli amanti dei Mac e degli iPhone.

L'evento

L'iniziativa si terrà il 27 e il 28 aprile all’interno di 'Fiera Radioamatore' al padiglione cinque dalle 09 alle 18. Tante saranno le realtà coinvolte nell’organizzazione e nel supporto di questa interessante iniziativa: community, blog, gruppi, professionisti e aziende della galassia Mac. Gli attori coinvolti oltre al capofila Italiamac, sono: BuyDifferent, mac.it, Trendevice, Crucial, Apimac, Sei un utente Mac se, MacPremium, HelloFvg, Soul Co-working, LagunaMag.it. Saranno presenti anche Stm e Cmti dell’Università degli studi di Udine con l’esposizione di progetti robotici e la trasmissione Tv FvgTech.

L'area MacDays

«Poter realizzare l’ottavo MacDays - dichiara Gabriele Gobbo responsabile dell'evento - è un piacere e un onore, un appuntamento ormai storico nel panorama nazionale e la collaborazione con la fiera di Pordenone è davvero impareggiabile. In più quest’anno ospitiamo l’Italiamac Vintage Museum con pezzi storici». Presso l’area MacDays, da vivere come un vero salottino in cui chiacchierare con altri appassionati, ci saranno talk informativi, supporto agli utenti, tavolini per richiesta informazioni, dispositivi e Mac nuovi e vintage, utenti che forniranno consigli, professionisti che insegneranno ad utilizzare diverse app fra cui quelle di produttività, grafica, fotografia, e molto altro. Il tutto senza dimenticare la mostra statica dell’Italiamac Vintage Museum con alcuni Macintosh Vintage, alcune chicche storiche e modernariato classico del mondo della mela.

Dove trovare tutte le informazioni?

Tutte le informazioni dettagliate si possono reperire sul sito radioamatorepordenone.it e italiamac.it o sulla pagina Facebook ufficiale di Italiamac.