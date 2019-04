Tamponamento tra mezzi pesanti: chiusa l'A4 tra Villesse e Palmanova

PALMANOVA - Tratto autostradale della A4 chiuso tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia a causa di un tamponamento tra tre mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 11 di martedì 16. Nell’impatto è rimasta ferita una persona.

Pesanti le ripercussioni per il traffico anche a seguito della perdita del carico di granaglie da uno degli autoarticolati. Sul posto l’elisoccorso, i vigili del fuoco, impegnati nel liberare il conducente rimasto incastrato nel mezzo, la polizia stradale di Palmanova per i rilievi, i mezzi di soccorso e il personale di Autovie Venete che sta rimuovendo gli ostacoli dalla sede stradale per ripristinare al più presto la normale circolazione dei veicoli.

Per questa serie di motivi è stata chiusa l’entrata di Villesse, per chi proviene dalla A34, in direzione Venezia ed è stata istituita l’uscita obbligatoria sulla A4 sempre a Villesse.